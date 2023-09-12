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        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:28
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        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Alipaşa köyü mevkisinde Şaban Keskin'in kullandığı 53 AY 687 plakalı otomobil ile Suat Ateş yönetimindeki 25 ED 819 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ve Keziban Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi devam ediyor.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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