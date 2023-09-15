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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:18
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak
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        Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligde milli ara öncesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Rize temsilcisi, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde John Mary, kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich ve Jonjo Shelvey ise kadroda yer aldı.

        Ankara'daki çalışmalarının ardından Konya'ya giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını Konyaspor Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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