Rize'de üniversiteye denizcilik alanında iki yerli simülatör kuruldu Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'ne "Köprüüstü" ile "Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi" simülatörleri kuruldu.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın katkıları ile fakültede kurulan yerli simülatörlerin açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Dekan Prof. Dr. Ferhat Kalaycı ve diğer ilgililer katıldı.

Kıran, denizcilik eğitiminin çok pahalı olduğunu, son 20 yılda bütün kaynakların denizcilik eğitimine aktarıldığını söyledi.

Geçmişte deniz simülatörlerinin kurulum ve satışının yalnızca yabancı bir firma tarafından yapıldığını belirten Kıran, yerli ve milli bir alternatif üretimi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kıran, üniversitelerin katkıları ile şirketlerin teşvik edildiğine dikkati çekerek, bu anlamda önemli bir işi başardıklarını ve iki firmanın Türkiye'de rekabetçi bir ortam oluşturduğunu aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nde kurulan eserin çok değerli olduğunun altını çizen Kıran, burada başarılı gençler yetiştirilmeye devam edileceğini dile getirdi.

Kıran, yerli ve milli firmaların sektöre girmesinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Rekabetin olduğu yerde kalite ve başarı artar. İki yerli ve milli firmamızın bu alana giriş yapmış olmalarını çok değerli ve faydalı buluyoruz. Deniz Ticaret Odası olarak bu alanda biz de onlara destek olduk. Bu yönde cesaretlendirdik ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı." dedi.

Köprüüstü ve Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi simülatörlerinin ilkinin Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nde kurulduğuna işaret eden Kıran, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde benzer bir açılış yapacağız. Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda da benzer bir açılış yapacağız. Fevkalade başarılı bir şekilde firmalarımız devam ediyor. Ülkemiz, 12 fakülte, 12 meslek yüksekokulu ve yaklaşık 60 denizcilik meslek lisesi ile denizcilik eğitiminde fevkalade bir iş başarıyor. İnşallah bundan sonra da bu aynı destekle, güvenle devam edecek ve ülkemiz, denizci ülke olma yolunda en önemli unsur olan eğitimli iş gücüne sahip olmaya devam edecek."