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        Rize'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Rize'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:40
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        Rize'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Rize'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tehdit, hakaret ve korku salarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, içinde senet, fiş, çek, makbuz, ajanda bulunan 14 klasör evrak, dijital materyal, 142 bin 465 lira, 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol ve 70 bin lira kefaletle hakimlikçe serbest bırakıldı.

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