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        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:58
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        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavililer, bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.

        Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yaptı.

        Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik mücadelesinin ardından tamamlandı.

        Rize temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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