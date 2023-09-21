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        Rize'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Rize'de 25 adrese dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:44
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        Rize'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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        Rize'de 25 adrese dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 1 insansız hava aracı (dron) ve 4 narkotik dedektör köpeği kullanılarak 46 ekip halinde 155 personelin katılımıyla 25 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

        Operasyonda 268,81 gram esrar, 111 gram sentetik uyuşturucu, 21 kök Hint keneviri, 6 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek, 36 fişek, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile çeşitli materyaller ele geçirildi, 24 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 15'i adliyeye sevk edildi.

        M.T, B.M, R.Ö, S.B, H.O.Y, Y.E.A, K.G. ve L.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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