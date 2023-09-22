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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:43
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda Tumosan Konyaspor'u 2-1 yenen Rize temsilcisi, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Yeşil-mavililer, bu maçın hazırlıklarını akşam Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girecek.

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