Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda Tumosan Konyaspor'u 2-1 yenen Rize temsilcisi, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Yeşil-mavililer, bu maçın hazırlıklarını akşam Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girecek.