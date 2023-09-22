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        Çaykur Rizespor'da hedef "istikrar"

        MUHİTTİN SANDIKÇI - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, ilk 5 haftada maç başına 2 puan ortalaması tutturduklarını belirterek, "İyi niyetle, canla başla, ekip olarak hocamız ve yönetim kurulumuzla çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:02
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        Çaykur Rizespor'da hedef "istikrar"
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        MUHİTTİN SANDIKÇI - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, ilk 5 haftada maç başına 2 puan ortalaması tutturduklarını belirterek, "İyi niyetle, canla başla, ekip olarak hocamız ve yönetim kurulumuzla çalışıyoruz." dedi.

        Bu sezon yeniden yükseldiği Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan yeşil-mavililer, ardından oynadıkları 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Son 3 maçını galibiyetle kapatan Rize temsilcisi, ligde 3. sırada yer alıyor.

        Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, AA muhabirine, camianın transfer döneminde sabırla doğru işler yapmak için çalıştığını söyledi.

        Sezon başında transferlerin geciktiğine dair söylemler olduğunu ifade eden Turgut, "Sıkça söylenen 'ince eledik, sık dokuduk' sözünde olduğu gibi, sabırlı hareket ettik. Sonuçta çok doğru transferler, doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Rizesporlu ve Rizelilerin sevdasını en iyi yerlere, en üst seviyelere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Turgut, lige iyi bir giriş yaptıklarının altını çizerek, "İlk beş haftada maç başına iki puan ortalamasını tutturduk. İyi niyetle, canla başla, ekip olarak hocamız ve yönetim kurulumuzla çalışıyoruz. Çalışmadan, emek vermeden, terlemeden sonuç alamazsınız. Hocamızın çok büyük emeği var. İnşallah daha iyiye gitmek için çalışacağız. Başarının altında alın teri, inanç ve emeğin yattığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "İlhan Hoca'mızı seviyoruz"

        Teknik direktör İlhan Palut ile sezon başında yapılan mukavelenin bir yıllık olduğunu anımsatan Turgut, taraftarların sosyal medyada, sözleşmenin uzatılması için talebi olduğunu kaydetti.

        Turgut, "Sözleşmelerin bir yıl, üç yıl, beş yıl olması önemli değil. Biz İlhan Hoca'mızı seviyoruz. Beraberliğimiz uzun olacaktır. Güzel işler başaracağız. Sezon başında karşılıklı bir yıllık uygun görüldü. İnşallah sözleşme uzatılır. Onlar detaylar ve teferruatlar. Her iki taraf için de sorun olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        İlhan Palut'un da aynı duyguları taşıdığını dile getiren Turgut, tarafların bu anlamda aynı yönde hareket ettiğini, uzun vadeli projelerin hayata geçirildiğini ve geçirilmeye devam edeceğini aktardı.

        - "Sivasspor bizim kardeş takımımız"

        İbrahim Turgut, ligde hafta sonu EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Sivasspor bizim kardeş takımımız. Sadece Sivasspor'a değil, bütün takımlara aynı gözle bakıyoruz. Ligde dostluğun, kardeşliğin kazanacağı, birliğin, beraberliğin pekişeceği müsabakalar istiyoruz. Sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bir sloganımız var; Rizeli gibi Rizeli olabilmek. Rizelinin misafirperverliğini, dürüstlüğünü, insanlığını, delikanlılığını, adamlığını herkese göstermek istiyoruz. Öncelikle dostça, kardeşçe bir maç olmasını, sonrasında elbette Rizespor'un kazanmasını hedefliyoruz."

        Taraftarların yavaş yavaş maçlara ilgisinin artmaya başladığına işaret eden Turgut, "Bu yeterli değil. Artık taraftarlarımızın iç sahada itici gücünü istiyoruz. Spor taraftar ile güzelleşiyor, anlam kazanıyor. Bütün Rizelileri, Rizespor severleri stada bekliyoruz. Sonuçtan bağımsız olarak takımlarını 90 dakika desteklemelerini istiyoruz. Bu genç ve gelecek vadeden takımın mücadelesi onları mahcup etmeyecektir." şeklinde konuştu.

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