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        Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferleri kamuoyuna tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:57
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        Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferleri kamuoyuna tanıtıldı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısına, bu sezon transfer edilen 15 futbolcunun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Başkan Vekili Adnan Er ve Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu ile diğer yöneticiler katıldı.

        Turgut, burada yaptığı konuşmada, Süper Lig'e yükselmenin ardından ara vermeden İlhan Palut'u takımın başına getirdiklerini ve transfere başladıklarını belirterek, "Çeşitli araştırmalar sonucu transfer etmeye karar verdiğimiz oyuncuların tamamını hocamızın onayını alarak gerçekleştirdik. Bize önerilen birçok futbolcuyu da hocamızın onayı olmadığı için transfer etmedik. Yönetim olarak çok iyi bir süreç geçirdik. Yönetim adına görev yapan transfer komitemiz, hocamız büyük emek sarf etti." dedi.

        Turgut, Çaykur Rizespor'un geleceğini oluşturacak genç yetenekleri takıma kazandırmak hedefi ile yola çıktıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Başarıya aç, aynı zamanda dünya çapında yetenekli oldukları kabul görmüş isimlere yöneldik. Süper Lig'in en genç takımıyız. Kadromuza kattığımız genç oyuncuların gelecekte Rizespor'a çok yönlü katkı sunacağına inancımız tamdır. Genç isimlerin yanına tecrübeli isimleri de kattık. Transfer sürecinde birçok kez Avrupa takımlarıyla yarıştık. Belirli seviyenin üzerindeki oyuncular mali şartlar dışında farklı koşulları da önemsiyor. Bu arada belirtmek isterim ki transfer etmek istediğimiz 5-6 oyuncu için uzun uğraşlar verdik. Parasal olarak anlaştığımız halde bazı oyuncuların transferi sosyal yaşam koşulları nedeniyle gerçekleşmedi. Bilinmesini isteriz ki futbol şehri olmak için bu handikapları birlikte aşmamız gerek."

        Kurulan takımın, Çaykur Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inandığının altını çizen Turgut, "Takımımızın sahadaki duruşu, mücadelesi futbol severlerin beğenisini kazanmıştır. Bu beğeni ciddi sayıdaki Rizelilerin yıllar sonra yeniden heyecan duymaya başlamalarını sağlamıştır. Çok sayıda oyuncumuzun takıma geç katılması nedeniyle biraz daha zamana ihtiyaç duymaktayız. Her geçen hafta daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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