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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Gaich

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj

        Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi (Çaykur Rizespor)

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