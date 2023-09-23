Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Gaich
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj
Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi (Çaykur Rizespor)
RİZE