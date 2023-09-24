Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.
Giriş: 24.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:51
Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.
Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 17-14 önde kapadı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 33-30 galip ayrıldı.