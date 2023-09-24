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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:51
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 33-30 yendi.

        Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 17-14 önde kapadı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 33-30 galip ayrıldı.

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