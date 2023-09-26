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        Rize'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'de otomobilin elektrik direğine çarpması ve kazanın ardından direğin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:32
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        Rize'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Rize'de otomobilin elektrik direğine çarpması ve kazanın ardından direğin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Salarha beldesinde Emirhan B. yönetimindeki 53 AY 735 plakalı otomobil, sürücünün aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin, yaralı sürücü ve beraberindeki Mert B'ye yardım etmeye çalıştığı sırada hasar alan direğin devrilmesi sonucu Veysel Ö. ve Hasan Muhammed G. de yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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