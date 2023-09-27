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        Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:46
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        Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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        Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ardeşen Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Ardeşen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik istihbarat çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, yasa dışı imal edilen tabancaları satmak üzere bir araya gelen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde ve yakalandıkları bölgede yapılan aramada 12 tabanca, 14 şarjör, 6 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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