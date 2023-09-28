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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa arasında işbirliği

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) arasında sağlık ve eğitim alanında iş birliği anlaşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:22
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa arasında işbirliği
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) arasında sağlık ve eğitim alanında iş birliği anlaşması yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Tekrarlayan omuz çıkığı hastasına artroskopi operasyonu yapan Aydın, deneyimlerini ortopedi ve travmatoloji bölümündeki doktorlarla paylaştı.

        Yeni hizmete açılan acil servis, yoğun bakım üniteleri ve tıp fakültesi simülasyon merkezini ziyaret eden Aydın, İÜC ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında akademik ve eğitim anlamında iş birliği oluşturmak ve geliştirmek açısından önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Aydın, Rize'ye her alanda katkı ve destek sağlamak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Buraya gelmişken ortopedist meslektaşlarımla da iletişim kurduk ve bir ameliyatı birlikte gerçekleştirdik. Aslında bu Rize'de yapılan bir ameliyat ama bizlerin de akademik desteği ile bu noktada katkı sağlamış olacağız." dedi.

        Rize'nin bulunduğu konum itibarıyla öneminin büyük olduğunu ifade eden Aydın, "Hem uluslararası hasta turizmi, çevre illerle ve çevre ülkelerle yakınlığı anlamında, havayolu trafiğinin bulunması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Bundan sonra İstanbul'dan değişik alanlarda hocalarımızın buraya gelerek ders ve bir takım tedavilerle ilgili karşılıklı iş birliğini pekiştirip ilerletme gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise mezunu olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.

        Cerrahpaşa'nın, Türkiye'nin tıp alanındaki öncülerinden olduğunu vurgulayan Yılmaz, Rize'ye katkıda bulunmak için iki üniversite arasında iş birliği gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Yılmaz, iş birliği dolayısıyla Prof. Dr. Aydın ve ekibine teşekkür ederek, "Hocamız kendi alanında öncü bir bilim insanı ve deneyimlerinden de yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.

        Aydın ve Yılmaz, daha sonra sağlık ile eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladı.

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