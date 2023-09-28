Bakanlar Özhaseki ve Bak, Rize'de incelemelerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de çeşitli incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de çeşitli incelemelerde bulundu.

Özhaseki ve Bak, Pazar ilçesinde yapılması planlanan millet parkı ve çöp alanlarında incelemelerinin ardından Ayder Yaylası'na geçti.

Ayder Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemede bulunan Özhaseki ve Bak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özhaseki, incelemelerin ardından gazetecilere, "cennet köşe" diye tabir edilebilecek bir yerde olduklarını söyledi.

Yapılan yatırımları yerinde görmek, ilgili kullanım planlarını yereldeki tüm paydaşlarla turizm için en elverişli hale getirebilmek amacıyla Ayder'de bulunduklarını belirten Özhaseki, "Daha sonra Rize merkeze inip kentsel dönüşüm yaptığımız yerleri tek tek gezeceğiz. Orada yapılacak çalışmalarla birlikte de inşallah o bölgeleri daha güvenli, depreme daha hazır ve herkesin rahatça, gönül huzuru içerisinde oturabileceği yerler haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Özhaseki, Ayder'e her ay 350-450 bin kişinin geldiğini vurgulayarak, "Burası eski haliyle bırakılsa plansız, dağınık, otopark sorunu olan ve kontrol dışına çıkmış, çeşitli işlerin yapılabildiği ve bir müddet sonra da böyle giderse Allah korusun, cennet köşe diyeceğimiz yerin berbat bir köşe denilecek hale gelmesini hep birlikte seyrederdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birkaç sene önce projenin başlatıldığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Projede önce bir otopark düşünülmüş ama gerçekten otopark bizim de çok hoşumuza giden bir tarzda yapılmış. Tabiatın içerisinde asla gözükmeden, sırıtmadan, toprağın içerisine gömülü vaziyette bir otopark. 1600-1700 araçlık. Buranın en çok ihtiyacına cevap verebilecek iş o. Bir de yöresel mimariyi hatırlatacak, burada yaşamasını sağlayacak taş, ahşap karışımı evler ve otel inşa edilmiş. Bakanlık olarak bu bölgede harcadığımız rakam toplamda değişik birimlerimizden gelen rakamları güncelleyerek söylüyorum, 2 milyar lira civarında. Evet, bu 2 milyar lirayı buraya harcamak lazımdı. Helali hoş olsun. Çünkü buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar bu köşeyi görmek istiyorlar. Bu cennet köşede biraz vakit geçirmek istiyorlar. Geldiklerinde insanların pişman olmaması lazımdı."

Bakan Özhaseki, kullanımla ilgili birtakım kararlar vereceklerini kaydederek, "İnşallah biz bunu gelecek nesillere, yaşayan herkesin iftihar edebileceği bir köşe olarak aktarmayı planlıyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehre sahip çıkmak önemli. Bölgeye sahip çıkmak önemli. Bundan dolayı da tebrik ediyorum arkadaşlarımı." diye konuştu.

- "Türkiye'de bizim önem verdiğimiz konulardan biri de turizm meselesi"

Özhaseki, Ayder Yaylası'nın turizme katkısıyla ilgili soruya, "Türkiye'de bizim önem verdiğimiz konulardan biri de turizm meselesi. Cari açığımızı kapatan en önemli kalemlerimizden birisi. Zaten gerek deniz turizmi gerek kültür turizmi gerek dini turizm açısından gelenlerin sayısının günden güne arttığını görüyoruz. Bunun da artması için her bir köşede gayretimiz var. Burası da gerçekten hep ifade ettiğimiz gibi cennetten bir köşe tabirini kullanabileceğimiz en güzel yer." yanıtını verdi.

Ayder'de imar planı çalışmaları da yürütüldüğüne değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"İmar planlarını yapmasak, buradaki çalışmaları başlatmasak, kendi haline bıraksak çok dağınık, bir karmaşa içerisinde bile bir kazanç olabilirdi ama bu işi bataklığa doğru götürürdü. Bir müddet sonra da buralara girilmez, yaşanmaz hale gelirdi. Önceden tedbir alarak imar planlamaları dahilinde gerek otoparkı gerekse yöresel mimariye uygun şekilde hazırlanmış olan bu evleri yapmaya çalışıyoruz. Buraya blok dikmenin manası yok. Buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı var. Sivil mimari örnekleri var. İnsanlar zaten onu görmeye geliyorlar. Kimse buraya 10-20 katlı apartman dairesi görmeye gelmiyor. Tabiatı görmeye geliyor. Burada yöresel yapılan o sivil mimari örneklerinin en güzel tarzını görmeye geliyor. İnsanlar elbette burada birtakım lezzetler tatmak istiyor, hediyelik eşya almak istiyor. Buna uygun her bir adım atıldığında buraya gelenler çoğalacaktır. Burası çok daha yaşanabilir, herkesin iftiharla dışarıda övünebileceği yer olacaktır. Türkiye için de cari açığı azaltacak ekonomik bir gelir olacaktır."

- Bakan Bak: "Çalışmalar hızla devam ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yemyeşil bir Ayder istediklerini vurguladı.

Ayder'in bölgenin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Kış turizmi başta olmak üzere turizmin gelişmesi için çaba harcıyoruz. Bölgede yöresel mimari ile birlikte bir dönüşüm yaşanıyor. Rize merkezde de çok nitelikli bir kentsel dönüşüm süreci var. Otopark da aynı şekilde adeta dağın içine yerleştirilmiş, dizayn edilmiş. Çok hoş, çevre ile uyumlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Rize ve Ayder başta olmak üzere yeniden dizayn edilmesini arzu etmiştik. Startını verdiğimiz çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah çok kısa zamanda hizmet etmesini sağlayacağız."

Bakan Bak, herkesi Ayder'i görmeye davet etti.

Bakanlar daha sonra Rize merkez kentsel dönüşüm alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.