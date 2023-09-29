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        Rize'de devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:39
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        Rize'de devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaırmak köyünde Yusuf Kemal Dural yönetimindeki 03 LG 009 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet, eğimli arazide ağaca çarparak durdu.

        Kazada sürücü ile Mustafa Dural, Sabri Dural ve İmdat Ufakdemir yaralandı.

        Yaralılar, köylülerin de yardımla 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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