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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:40
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

        Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.

        Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, bugün İstanbul'a gidecek.

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