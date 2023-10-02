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        Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:34
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        Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Ligin 7. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan yeşil-mavililer, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında 90 dakika mücadele eden futbolcular yenileme, diğerleri ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

        Antrenman, yarı saha maçla tamamlandı.

        Rize temsilcisi, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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