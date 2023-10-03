Rize'de görevi başında kalp krizi geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde görev yapan zabıta memuru, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Rize'nin Pazar ilçesinde görev yapan zabıta memuru, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Pazar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Soner Aykut Haberal (51) görev başındayken rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Haberal, Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haberal, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haberal için Pazar Belediyesi önünde düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı.
Haberal'ın cenazesi, Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Subaşı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.