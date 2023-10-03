Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 2 kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

        Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 2 kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması sonucu Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve bir otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 2 kaçak silah imal atölyesi ortaya çıkarıldı.

        Aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 tabanca şarjörü, 48 yarı mamul tetik tertibatı ile 4 telsiz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Rize'de kuş sürüsüne çarpan uçak arıza yapınca aprona çekildi
        Rize'de kuş sürüsüne çarpan uçak arıza yapınca aprona çekildi
        Rize'de görevi başında kalp krizi geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
        Rize'de görevi başında kalp krizi geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
        Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        MHP Rize İl Başkanlığına İhsan Alkan yeniden seçildi
        MHP Rize İl Başkanlığına İhsan Alkan yeniden seçildi
        Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
        Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
        1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda uluslararası bisiklet yarışı
        1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda uluslararası bisiklet yarışı