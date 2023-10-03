Rize'de 2 kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı
Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması sonucu Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve bir otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 2 kaçak silah imal atölyesi ortaya çıkarıldı.
Aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 tabanca şarjörü, 48 yarı mamul tetik tertibatı ile 4 telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.