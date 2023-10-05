Rize Valisi Baydaş, heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, önceki gün şiddetli yağış sonucu heyelanların yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı.

Vali Baydaş, Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde incelemelerde bulunarak, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık'tan bilgi aldı.

Baydaş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Rize'nin özellikle doğu ilçelerinde, yer yer şiddetini artıran, hatta bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen yağışla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bütün ekiplerin sahada çalıştığını belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Şu anda yer yer var olan heyelanları temizliyorlar. Sahada gayret gösteren bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Afet sonrası ihtiyaçları ve hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz. Gerek tarım gerekse altyapı hasar tespitlerini yerinde yapacağız. Süratle bu tespitlerin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Sevindirici olan şey, can kaybının olmaması. Can kaybı olmadığı sürece maddi hasarların üstesinden gelebilecek güçteyiz."