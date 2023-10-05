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        Rize merkezli 3 ilde kaçak silah ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon

        Rize merkezli Trabzon ve İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:56
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        Rize merkezli 3 ilde kaçak silah ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon
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        Rize merkezli Trabzon ve İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik Rize, Trabzon ve İstanbul'da tespit edilen şahısların araç, ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde 13 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 80 tabanca fişeği, 39 av tüfeği fişeği, gümrük kaçağı 430 paket sigara ile 4 şişe içki ele geçirildi.

        Yakalanarak Rize Emniyet Müdürlüğüne getirilen 14 şüpheliden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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