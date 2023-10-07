Çaykur Rizespor, yarın sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağrlayacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağrlayacak.
Çaykur Didi Stadında saat 13:30'de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde tamamlayan yeşil-mavililer, kampa girdi.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya11 puanla 8. sırada girdi.