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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:39
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Shelvey, Benhur Keser, Sauer, Minchev

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan, Soner Aydoğdu, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Dimata

        Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata (Yılport Samsunspor)

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