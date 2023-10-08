Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Shelvey, Benhur Keser, Sauer, Minchev
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan, Soner Aydoğdu, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Dimata
Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata (Yılport Samsunspor)
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