Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 85 Alikulov), Sauer (Dk. 72 Olawoyin), Minchev (Dk. 72 Gaich)
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Tait), Drongelen (Dk. 58 Alim Öztürk), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman Çelik), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 84 Ntcham), Fofana, Emre Kılınç (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Dimata
Gol: Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata, Dk. 78 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor), Dk. 75 Zafer Görgen (Yedek Kulübesinde), Dk. 81 Benhur Keser, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
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