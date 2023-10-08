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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:40
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 85 Alikulov), Sauer (Dk. 72 Olawoyin), Minchev (Dk. 72 Gaich)

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Tait), Drongelen (Dk. 58 Alim Öztürk), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman Çelik), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 84 Ntcham), Fofana, Emre Kılınç (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Dimata

        Gol: Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)

        Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata, Dk. 78 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor), Dk. 75 Zafer Görgen (Yedek Kulübesinde), Dk. 81 Benhur Keser, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

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