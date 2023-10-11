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        Rize'de 5 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:47
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        Rize'de 5 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 108 tabanca fişeği, 3 kilo 643 gram esrar, 23 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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