Rize'de 5 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Rize'de 4 ruhsatsız tabanca, 3 kilo 643 gram esrar ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 108 tabanca fişeği, 3 kilo 643 gram esrar, 23 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.