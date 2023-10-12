Rize'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Rize'de bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

İHH İl Başkanlığı öncülüğünde Çaykur Stadı önünde düzenlenen gösteriye Rize'deki 21 dernek ve sendika üyeleri katıldı.

Araç konvoyuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gelen göstericiler, burada abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak pankart açtı.

İHH İl Başkanı Fatih Emiroğlu, yaptığı konuşmada, Filistin halkına ve topraklarına yönelik uygulanan sistematik işgal ile katliamın bir asırdan uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Filistinlilerin meşru savunma ve hücum haklarını kullanmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Emiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalist güçlerin kendini masum ve haklı gösterme senaryolarını daha önce Irak, Suriye, Afganistan ve birçok bölgede yaptıklarından ötürü iyi biliyoruz ve yine çok iyi biliyoruz ki her türlü ahlaki özellikten yoksun bu azgın topluluk algı operasyonları ile önce mazlumu haksız ve terörist olarak gösterip sonrasında da dünya kamuoyu nezdinde itibar suikastı yaparak kendi işgallerini meşru ve haklı göstermeye çalışır. Bu tür şeytani planlara engel olmak, olamıyorsak da en azından alet olmamak adına bütün Müslümanları feraset silahını kuşanmaya davet ediyoruz."

Emiroğlu, İsrail'in, ablukaya aldığı Gazze'de 2,5 milyon Müslüman Filistinliye hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün dünyanın gözü önünde yıllardır soykırım yaptığını savunarak "Bizler yaşanan süreçte şunu net bir şekilde gördük ki yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. Her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı özgürlük sabahına kadar savunmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından gruptakiler bir süre dua edip olaysız şekilde dağıldı.