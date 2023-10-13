Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "3. Ulusal Rize Gastronomi Günleri (GastroRize)" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "3. Ulusal Rize Gastronomi Günleri (GastroRize)" başladı.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sahil Parkı'nda başlayan etkinlikte, kentin yemek kültürünün altın değerinde olduğunu söyledi.

        Amaçlarının Rize'yi daha iyi anlatmak olduğunu belirten Metin, "Rize'yi ziyaret edenlerin aynı zamanda yemek kültürü ile tanışmasını, tatlarının il dışında adından söz ettirmesini istiyoruz." dedi.

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise Rize'nin çayından sonra yemekleriyle de Türkiye'nin her yerinde tanındığını söyledi.

        Avcı, etkinliğin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Rize sadece doğası ile değil yemekleri ile de Türkiye'de marka şehir. Doğal yemeklerimizin dünyaya tanınması aynı zamanda standart getirilmesi için çok önemli bir etkinlik. Türkiye'nin önemli şefleri buna katkı sağlıyor. Önümüzdeki günler Rize, yemekleri ile de çok daha fazla söz ettirecek." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından şeflerin desteği ile katılımcılar yemek pişirme etkinliği gerçekleştirdi.

        Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle bilinen kentin dünyaya tanıtılmasını hedefleyen GastroRize, 15 Ekim'de sona erecek.

        Rize Belediyesi ev sahipliğinde başlayan etkinliğe, Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze nama...
        Doğu Karadeniz'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze nama...
        Rize'de ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Rize'de ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Rize'de yüksekten düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti
        Rize'de yüksekten düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti
        Rize'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Rize'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        RİZE´DE 14 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN FİLİSTİN´E DESTEK KONVOYU
        RİZE´DE 14 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN FİLİSTİN´E DESTEK KONVOYU
        Rize´de 14 sivil toplum örgütünden Filistin´e destek konvoyu
        Rize´de 14 sivil toplum örgütünden Filistin´e destek konvoyu