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        Doğu Karadeniz'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Rize, Trabzon ve Giresun'da, İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:09
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        Doğu Karadeniz'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Rize, Trabzon ve Giresun'da, İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Rize'de, cuma namazının ardından Sahil Camisi'nde toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Trabzon'da ise cuma namazı hutbesinde, Filistin için dayanışma çağrısı yapıldı.

        Tarihi İskenderpaşa Camisi'nde namazı eda eden vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü Selami Aydın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Burada sivil toplum kuruluşları adına konuşan İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, birçoğunun da yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi.

        Filistin'in her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını ve tüm dünyanın katliama gözünü yumduğunu anlatan Kalma, "Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

        Giresun'da da Hacı Miktat Camisi'nde cuma namazının ardından, Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin için dualar edildi.

        Gıyabi cenaze namazına AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar iştirak etti.

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