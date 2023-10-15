Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-24 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-24 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-10 önde tamamladı.

        Rize Belediyespor, son dakikasını 2 dakika cezalı oyuncuları nedeniyle 3 kişi oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 28-24 galip ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
        RTEÜ'lü bilim insanları, dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını ar...
        RTEÜ'lü bilim insanları, dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını ar...
        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        Rize'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü