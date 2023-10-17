Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Kayseri deplasmanın zor olduğunu, iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Kayseri deplasmanın zor olduğunu, iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek." dedi.

İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'ndaki iyi futbolun kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli takımlarda 5 oyuncularının bulunduğuna işaret eden Palut, Zeqiri'nin döndüğünü, Varesanovic'in yarın, diğer oyuncuların ise perşembe günü takıma katılacağını belirtti.

Palut, Mondihome Kayserispor maçı öncesinde Pinchi'nin sakatlığı olduğunu kaydederek, Mithat Pala'nın kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olamayacağını söyledi.

Her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Palut, şöyle devam etti:

"Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman. Sezon başlangıç kadrosu son derece güçlüydü. Sakatlık ve takımdan ayrılmalar nedeniyle zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Son günlerde transferi açarak bu sorunu çözdüler. Milli arada oyuncuların takıma adaptasyonu konusunda bayağı yol aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor, iyi mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek. Bizim de ofansif anlamda kendi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuç ile oradan ayrılırız."

Palut, ligin son iki maçında kendi oyunlarını oynayamadıklarını belirterek, "Ligin son maçında çok erken 10 kişi kaldık. Maç başka bir noktaya gitti ama genel anlamda takımın oyun disiplininden memnunum. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları aldık ama oyunu domino etme, hücum futbolunda, oyunu sonlandırmada daha yol almamız gerektiğini görüyorum. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Daha yeni bir ekibiz. Bugünden yarına olacak bir gelişim değil. Gelişim sürecinde saha sonuçları bizim adımıza kabul edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.