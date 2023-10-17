Rize'de down sendromlu çocuklar belediye tesislerinde çalışarak sosyalleşiyor Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öncülüğünde başlatılan "Bizim Uşaklar Burada" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar belediye tesislerinde çalışarak becerilerini geliştiriyor.

Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öncülüğünde başlatılan "Bizim Uşaklar Burada" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar belediye tesislerinde çalışarak becerilerini geliştiriyor.

Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir yıl önce fizyoterapist ve psikolojik danışmanlar eşliğinde 180 engelli ve otistik çocuğun kişisel gelişimi için çalışma başlatıldı.

Yapılan bir yıllık çalışmanın sonucuna göre belirlenen bazı çocuklar, belediyenin sosyal tesislerinde haftanın belli günlerinde garson önlüklerini giyerek müşterilere çay servisi yapıyor.

Engelsiz Yaşam Derneği Sorumlusu Filiz Bayraktaroğlu, gazetecilere, çocukların gelişimlerinin ardından sosyal yaşamdaki becerilerini arttırmak için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların 18 yaşını geçtikten sonra etkinlik yapma olasılığının azaldığını belirten Bayraktaroğlu, "Bu anlamda kendi ihtiyaçlarını görmeleri açısından son derece önemli bir çalışma. Çok başarılı geri dönüşler aldık." dedi.

Sosyal çalışmalardan sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Burak Çakıroğlu ise bir yıllık emek sonucunda "Bizim Uşaklar Burada" projesinin olgunlaştığını ifade etti.

Çalışmanın meyve verecek olgunluğa ulaşmasında Belediye Başkanı Rahmi Metin'in büyük desteğini aldıklarını dile getiren Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Belediye tesislerinde çocuklarımız haftanın belli günleri çalışıyor. Çok değerli bir sosyal sorumluluk projesi. Ailelerimiz, hepimiz son derece mutluyuz. Projenin hiçbir sınırlaması yok. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Pilot uygulamayı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tesiste başlattık. Bütün tesislerde uygulamaya koyacağız."

Ailelerden Osman Buyuran da oğlunun 32 yaşında olduğunu kaydederek, "32 yıldır boşuna zaman geçirmişiz. Oğlum sadece evde oturuyordu. Son bir yıldır aldığı çalışma ile şarkı söylüyor. El becerisi ile bileklik yapıyor. Oğlum için, bizim için son bir yıl çok güzel. Allah destek veren herkesten razı olsun. Son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.