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        Rize'de tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Rize'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:00
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        Rize'de tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Rize'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Rize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube müdürlüklerince, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 105 senet, 4 belge, 3 not defteri ile bazı suç unsurları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan olayla ilgili 77 mağdur tespit edildiği belirtildi.

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