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        Çaykur Rizespor, yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:41
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        Çaykur Rizespor, yarın Kayserispor'a konuk olacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

        Ligde son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Mithat Pala kadroda yer almayacak. Sakatlıktan çıkan Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Kayseri'ye giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını burada yapacak.

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