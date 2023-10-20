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        Türkiye Diyanet Vakfı bir yılda 55 bin kitap dağıttı

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bir yıl içerisinde kütüphanelere 55 bin kitap desteği sağladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:04
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        Türkiye Diyanet Vakfı bir yılda 55 bin kitap dağıttı
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bir yıl içerisinde kütüphanelere 55 bin kitap desteği sağladıklarını söyledi.

        Turan, Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulunda düzenlenen "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamındaki etkinlikte yaptığı konuşmada bir tarafta yangın olduğunu ve bebeklerin katledildiğini kaydetti.

        İnsanların evsiz ve yurtsuz kaldığını ifade eden Turan, "Yanı başımızda bulunan Filistin'den bahsediyoruz. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

        Turan, kaliteli nesillerin yetişmesi en büyük arzuları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet işleri Başkanlığı olarak 'Hediyem Kitap Olsun', böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı zaman zaman okullarda, cezaevlerinde yetimhanelerde, huzurevlerinde zaman zaman da bireylere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Arzumuz bir ülke kaliteli olacaksa eğitimli insanlar vasıtasıyla olacaktır. Bir yıl içerisinde yaklaşık 55 bin civarında bir kitap dağıtımı gerçekleştirmiş olduk."

        İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın da katıldığı programda, öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi.

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