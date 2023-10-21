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        Bağırsaklarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kadın tutuklandı

        Rize'de, bağırsak ve cinsel organlarına gizledikleri 534 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:53
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        Bağırsaklarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kadın tutuklandı
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        Rize'de, bağırsak ve cinsel organlarına gizledikleri 534 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

        Teknik ve fiziki takibin ardından M.K. ve L.E. il merkezinde gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

        Ele geçirilen maddelerin özel şekilde ambalajlanması ve kapsül haline getirilmesi nedeniyle zanlılar, beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

        Hastanede yapılan tetkiklerde M.K'nin iç genital ve anüs bölgesinde iki parça yabancı cisim tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu çıkarılan cismin yine metamfetamin olduğu anlaşıldı.

        Zanlılardan 7 parça kapsül şeklinde 534,53 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. ve L.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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