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        Rize'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 77 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:41
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        Rize'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 77 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda bir otomobille uyuşturucu nakli yapıldığını belirledi.

        Ekiplerin takibe alarak Salarha Tüneli'nde durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler kaçarak içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen poşetleri yol güzergahındaki dereye attı.

        Kovalamacanın ardından araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, dere içinde yapılan aramada poşetler ele geçirildi. Poşetlerin yarı sıra araçta ve şahısların üzerinde 4 parça halinde 1 kilo 677 gram, ikamet ve arazilerinde ise 3 parça halinde 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan E.T ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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