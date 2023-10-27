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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:21
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde geçen hafta deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 3-1 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan İspanyol oyuncu Pinchi'nin ise 3 hafta sonra kadroda yer alması bekleniyor.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

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