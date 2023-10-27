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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 777 bini aşkın yolcu kullandı

        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-eylül döneminde 777 bin 548 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:51
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 777 bini aşkın yolcu kullandı
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        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-eylül döneminde 777 bin 548 yolcu kullandı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 9 ayda 5 bin 596 uçuş gerçekleşirken 5 bin 628 ton bagaj ve kargo taşındı.

        Eylülde yurt içi ve yurt dışı 696 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 99 bin 501 yolcu yararlandı, 714 ton yük taşındı.

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