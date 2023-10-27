Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 777 bini aşkın yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-eylül döneminde 777 bin 548 yolcu kullandı.
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-eylül döneminde 777 bin 548 yolcu kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 9 ayda 5 bin 596 uçuş gerçekleşirken 5 bin 628 ton bagaj ve kargo taşındı.
Eylülde yurt içi ve yurt dışı 696 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 99 bin 501 yolcu yararlandı, 714 ton yük taşındı.