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        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:11
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        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.

        Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.

        Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.

        Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.

        -Rize temsilcisinde 4 değişiklik

        Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Mondihom Kayserispor maçı kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

        Palut, ilk 11'de Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Benhur Keser ve Gaich'e görev vermezken bu oyuncuların yerine cezası tamamlanan Mİthat Pala, Eray Korkmaz, Zeqiri ve Mİnchev'e yerine görev verdi.

        Çaykur Rizespor maça; Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev 11'i ile başladı.

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