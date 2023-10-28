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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk.78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.83 Hojer) , Mithat Pala 8Dk.78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk.67 Benhur Kerser)

        Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk.46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk.46 Ziyech), Torreira, Mertens (Dk.46 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk.87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk.67 Tete), Icardi

        Gol: Dk.69 Oliveira (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk.62 Zeqiri, Dk.87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor) Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk.89 Sanchez, Dk.90+5 Ziyech (Galatasaray)

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