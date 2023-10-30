Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

        Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılara karşı Filistinli kardeşlerinin yanında, binlerce masum insanı acımazsızca öldüren İsrail'in karşısında olduklarını belirtti.

        Yapılan soykırıma çare aradıklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Dualarımız mazlumların yüreğine değsin diye bekliyoruz. Biliyoruz ki Rabbimiz mazlumun öcünü er geç alacaktır. Zalim er geç yaptığı zulümlerin hesabını verecektir. Rabbimiz, mazlumların yanında yer alan her Müslümanı mükafatlandıracaktır. Bu düşüncelerle topyekun bir iradeyi ortaya koymak adına tüm kardeşlerimizi boykota çağırıyoruz. İsrail başta olmak üzere zalimin yanında saf tutan kimler varsa onların bizlere ulaştırdığı tüm mallarını boykot edelim. Canımıza dokunanın malına dokunup satmayalım, satın almayalım."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı
        ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı
        Rize'de "Çamlıhemşin Pastacılar Festivali" yapıldı
        Rize'de "Çamlıhemşin Pastacılar Festivali" yapıldı
        Rize´de 3230 metre zirvede bayram coşkusu
        Rize´de 3230 metre zirvede bayram coşkusu
        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Rize'de yapıldı
        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Rize'de yapıldı
        Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki:
        Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki:
        Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından