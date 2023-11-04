Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
Rize ve Giresun belediyelerine ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.
Rize ve Giresun belediyelerine ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.
Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, "Filistin'in yanındayız. Boykotta biz de varız. Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Giresun Belediyesinin de boykota destek verdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Giresun Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacaktır." denildi.
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