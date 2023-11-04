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        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Rize ve Giresun belediyelerine ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:48
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        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Rize ve Giresun belediyelerine ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, "Filistin'in yanındayız. Boykotta biz de varız. Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Giresun Belediyesinin de boykota destek verdiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Giresun Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacaktır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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