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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:21
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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