Çaykur Rizespor, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da, ülkesinin milli takımına çağrılan Altın Zeqiri kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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