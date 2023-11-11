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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:07
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da, ülkesinin milli takımına çağrılan Altın Zeqiri kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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