Futbol: Hazırlık maçı

Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Mürvet Yavuztürk

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görtgen), Muhammet Taha Şahin (Dk.b59 Alberk Koç), Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl (Dk. 87 Ali Aslankaya), Hojer (Dk. 81 Güvenç Usta), Mithat Pala (Dk. 46 Laine), Shelvey (Dk. 46. Olawoyin), Faye (Dk. 70 Diouf), Benhur Keser (Dk. 59 Sauerback), Pinchi (Dk. 70 Halil İbrahim Pehlivan), Gaich (Dk. 70 Mary)

Dinamo Batum: Kvaskvadze (Dk. 46 Chichkan), Chabradze (Dk. 46 Bekhvashvilği), Kobakhidze (Dk. 46 Kaptanizde), Baliç, Bagrationi, Teidi (Dk. 46 Mosiashvili), Zaria, Bidzinashvili (Dk. 46 Patsatsia), Jakobsen, Tsitaishvili (Dk. 46 Gudushauri), Vatsadze

Goller: Dk. 21 Pinchi, Dk. 64 Hojer, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Jakobsen, Dk. 87 Patatsia (Dinamo Batum)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Jakobsen (Dinamo Batum)

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