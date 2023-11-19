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        Çaykur Rizespor-Dinamo Batum maçının ardından

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımını 3-2 yendikleri hazırlık maçının, lig maçı temposunda geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:25
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        Çaykur Rizespor-Dinamo Batum maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımını 3-2 yendikleri hazırlık maçının, lig maçı temposunda geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

        Palut, maçın ardından gazetecilere, milli takım arasını birçok takımın hazırlık maçıyla değerlendirdiğini belirtti.

        Bu arayı fırsat bilerek hazırlık maçı yaptıklarını ifade eden Palut, "Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı. Rakip takım da zaman zaman iyi mücadele göstererek maçı daha zor hale getirdi." dedi.

        Palut, genel anlamda kendileri için faydalı bir maç olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

        "Belki de bugüne kadar forma şansı bulamamış oyuncuları da bir şekilde maç ortamında görmüş olduk. Milli oyuncularımız da var. Salı gününden itibaren tekrar çalışmalara başlayacağız. Onlar da aramıza yavaş yavaş katılacaklar. Antalyaspor maçı hazırlıklarımız başlamış olacak."

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