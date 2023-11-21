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        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:

        ​​​​​​​Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bugün 6 saatlik 8'inci uçuşunu yaptığını belirterek "Motoru da yerli olduğundan havacılıktaki en gelişmiş motorlardan biri. Çok üstün özelliklere sahip turbo dizel bir motora sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:50
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        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
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        ​​​​​​​Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bugün 6 saatlik 8'inci uçuşunu yaptığını belirterek "Motoru da yerli olduğundan havacılıktaki en gelişmiş motorlardan biri. Çok üstün özelliklere sahip turbo dizel bir motora sahip." dedi.

        Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Gençlik Buluşması"nda, milli teknoloji seferberliğinin önemine dikkati çekti.

        Terörle mücadelede İHA ve SİHA'larla önemli işlere imza atıldığını ifade eden Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Karabağ harekatı ve zaferiyle zirveye çıktığını vurguladı.

        Makinelerin ruhunun olmadığını, elektronik ve mekanikten oluşan parçalara sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, milletler için ise çok değerli anlamlar kazanan cihazlar olduğunu dile getirdi.

        Bayraktar, geçmişte Türkiye'nin havacılıkta büyük oranda dışa bağımlı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Savunma sanayisinde yüzde 85 oranında yurt dışına bağlıydı Türkiye. Bizim gibi mühendisler için üniversite sıralarında en büyük marifet, yabancı firmada bakım mühendisi olabilmekti. Bırakın yüksek teknoloji mühendisi yetiştirmeyi, böyle bir özgüven olmadığı için en büyük başarı yabancıların geliştirdiği teknolojilerin uygulayıcısı olmaktı. En büyük ufuk, marifet buydu. Bizim için marifet, yabancıların geliştirdiği bir uçağı alıp birleştirip uçurabilmek. Günü geldiğinde şöyle diyorlardı, 'Şuraya uçamazsın, buraya uçamazsın. Şuraya uçarsan el koyarım. Şunu yaparsan uçağı yerden kaldırmam.' Günü geldiğinde de 'Tetiğe bassan bile mühimmatı bırakmaz.' diyordu. Yani hür ve bağımsız bile değildi. Semalarımız hür ve bağımsız olsun diye Baykar ilk günden itibaren teknolojisini onun için geliştirdi."

        Milli teknoloji hamlesinin, "Her şeyi yapabiliriz" düsturuyla başladığını ifade eden Bayraktar, "Bugün bizim için en kıymetli olan; ülkemize terörle mücadelede, bir anlamda 40 senelik bir belanın belini kırmış oldu." diye konuştu.

        Bayraktar, yola çıkarken hedeflerinin insansız savaş uçağı Kızılelma olduğunun altını çizerek "O hayal Cumhuriyet'imizin 100. yılına bir ay kala gerçekleşmiş oldu. 100. yılda uçuracağımıza söz vermiştik ve 13 ay önce sözümüzü tutmuş olduk. Nasıl ki ecdadımız Ergenekon'da tıkandığında dağı eritip yeni bir dünyaya yürüdüyse aynen bunun gibi artık takipçi değil, dışarıdan bekleyen değil, oyun kurucu olacağı bir dünyanın kapılarını aralamış olduk. Kızılelma, yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. Bu hedefi yürümek gerekiyor ama o dünyanın kapıları bu uçuşla açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet'in 100. yılında millete bir başka söz daha verdiklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Kısa pistli gemilerde katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliği... Dünyada bu alanda bir yarış var. Bazı teknolojik inovasyonlar yapıldı ama yeni başlayan yok. Bir anlamda yarış devam ediyor. ABD geçenlerde bir demonstrasyon (gösteri) yaptı, daha henüz hazır değil. 2024'e hazırlanıyor, yarış devam ediyor. Bayraktar TB3 bugün 8'inci uçuşunu yaptı, 6 saatlik. Motoru da yerli olduğundan havacılıktaki en gelişmiş motorlardan biri. Çok üstün özelliklere sahip turbo dizel bir motora sahip. Biraz saat uçsun istiyoruz yerine çıkmadan önce. O yüzden seviyeli uçuş kampanyası devam ediyor."

        Selçuk Bayraktar, TB3'ün, Kızılelma ile birlikte milli savaş uçağına yerleştirileceğini belirterek "Bayraktar, Kızılelma ile birlikte kısa pistli gemilere konuşlandığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak. Aynen SİHA'larla kazanılan ilk zaferi Türk orduları kazanıp dünya muharebe tarihine kaydını düştüğü gibi." dedi.

        - "Tüm dünyanın gözünün içine sokularak soykırım gerçekleştiriliyor"

        Dünya düzenini oluşturan bütün kuralların hiçe sayıldığını, Batı medeniyeti tarafından hukukun, insan haklarının yırtılıp bir köşeye bırakıldığını dile getiren Bayraktar, "Çok büyük zulümler işlendiğini görüyoruz. Bizler konuşurken tüm dünyanın gözünün içine soka soka, arsız ve hayasız bir şekilde katliamlar yapıldığını görüyoruz. Bütün Batı dünyası, dünya düzenini oluşturan müesseselerin hiçbiri bir işe yaramıyor. Kimse onları tanımıyor. Ne savaş hukuku, hiçbiri... Tüm dünyanın gözünün içine sokularak soykırım gerçekleştiriliyor. Ne zamana kadar bu böyle gidecek?" diye konuştu.

        Bayraktar, sessiz kalan her toplumun başına benzer durumların gelebileceğine işaret ederek "Biz böyle aynı devam edecek olursak, aynı şeyleri yapacak olursak, bunu yapanlar da aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Dolayısıyla bugün yaptıklarımızı bir başka hale çevirmemiz gerekiyor. Bu hepimize sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.

        Dünyada barışın tesisi için yeni bir düzen kurulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Eğer bunun azim ve gayreti içerisinde olacaksak yaşadığımız zamanın bir anlamı var demektir. Çünkü bu düzen böyle devam edecek olursa insanlığın sonu geldi demektir. Bebekler katledilirken herkes susacaksa, alkış tutacaksa, bu bir savunma hakkı olacaksa tüm insanlığın çivisi çıkmış demektir. Buna engel olması gerekenler bir şey yapamıyorlarsa bir izahını vermesi gerekir. Bir gayret içinde olmak gerekiyor. Bunu değiştirecek, bunu dönüştürecek bir gayret içindeysek ancak sarf ettiğimiz zamanın bir anlamı var demektir."

        Programa Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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