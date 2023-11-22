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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:02
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, 6 şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 216,31 gram esrar, 98,86 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, R.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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