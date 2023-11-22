Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 216,31 gram esrar, 98,86 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, R.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.