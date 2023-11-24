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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de esnafı ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:53
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de esnafı ziyaret etti
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Kentteki çeşitli programlara katılan Bak, daha sonra Rize Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

        Bakan Bak, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ile yapımı devam eden projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Atatürk Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek işlerinde kolaylık dileyen Bak, sorun ve taleplerini dinledi.

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